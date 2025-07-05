В Саратове за 15 миллионов рублей продают работающее кафе

В Саратове выставлено на продажу кафе по адресу: улица Большая Садовая, 239 «т».

Объект представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание площадью 320,8 квадратных метров, включая земельный участок в собственности.

По информации из объявления, заведение расположено на первой линии с дорожной доступностью и имеет две парковочные зоны — вдоль дороги и асфальтированную площадку во дворе. Рядом находится зеленая зона, потенциально пригодная для организации летней веранды.

Кафе полностью укомплектовано необходимым оборудованием и мебелью, готово к немедленному началу работы. Собственник запрашивает за объект 15 миллионов рублей.