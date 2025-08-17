Футболисты саратовского «Сокола» почтили память земляка Олега Табакова

Футболисты «Сокола» почтили память Олега Табакова в день его рождения.

Утром 17 августа игроки саратовского футбольного клуба возложили шарф и бейсболку команды к памятнику знаменитому земляку Олегу Табакову. Скульптура изображает актера в ролях из фильмов «Шумный день» и «Простоквашино».

«Олег Павлович был страстным болельщиком. В этот день особенно приятно вспомнить его вклад в культуру и пересмотреть любимые фильмы с его участием», — отметили в клубе.

Табаков, родившийся в Саратове 17 августа 1935 года, в разные годы поддерживал тбилисское «Динамо» и московский «Спартак». Народный артист СССР, обладатель государственных премий и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» скончался в 2018 году.