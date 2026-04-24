Песок с нового пляжа в Саратове может смыть

Месту отдыха саратовцев угрожает паводок.

В Telegram-канале «Говорит Саратов» появилась информация о возможном размыве нового городского пляжа. Автор поста, подписчик Андрей Варламов, предполагает, что песчаное покрытие может быть утрачено из-за резкого подъёма воды.

По наблюдениям горожанина, за последние 10 дней уровень воды в районе пляжа поднялся более чем на 1,5 метра.

«Это видно по спуску к нижнему ярусу (первое фото). Он полностью покрыт водой. Видимо, сверху сбрасывают большие объёмы», — поделился опасениями саратовец.

В случае подтверждения опасений пляж, вероятно, придётся намывать заново.

Ольга Сергеева

Фото: Андрей Варламов / «Говорит Саратов»