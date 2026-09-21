Сергей Гладков: выборы в Госдуму прошли без нарушений и по закону

Кандидат, руководитель регионального исполкома «Единой России» Сергей Гладков прокомментировал итоги голосования в Государственную Думу. По его словам, выборы прошли без нарушений и в полном соответствии с законом, а за процессом следили наблюдатели от партии, работавшие на участках.

«Завершилось голосование в Государственную Думу, и сегодня можно говорить о том, что оно прошло без нарушений, в полном соответствии с законом. За этим наблюдали наблюдатели от партии «Единая Россия», которые были на участках. Тот высокий уровень и явки, и доверия партии говорит о том, что жители Саратовской области поддерживают и разделяют курс Президента», — сказал Гладков.

Он также отметил, что проекты, реализуемые в регионе по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина, находят широкий отклик у людей, поскольку работа ведётся в диалоге. «Для «Единой России» работа в диалоге с людьми — это приоритет. Уверен, что и в дальнейшем работа, построенная на таких принципах, будет основой работы партии», — добавил он.