Галяшкина призвала бизнес сохранять градообразующие предприятия в Саратовской области

Депутат Саратовской областной думы Антонина Галяшкина («Единая Россия») призвала использовать все возможности для полной самореализации жителей в районах региона.

При этом, с ее слов, нужно сделать особый упор на занятость населения, чтобы люди видели перспективы на своей малой родине. Парламентарий положительно отметила социально ответственный бизнес, заботящийся о сотрудниках, но напомнила о проблеме, на которую обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин: от граждан поступают сообщения о приостановке деятельности двух птицефабрик в Балтайском и Татищевском районах. По словам Галяшкиной, причиной остановки стала модернизация производства, однако сроки инвестпроекта сдвинули на 2027 год, при этом реконструкция выполнена лишь на 30%, а строительство — на 15%.

«Мы помним печальный опыт балаковской птицефабрики, что привело к фактическому уничтожению предприятия. Градообразующие производства должны работать бесперебойно, они являются базой для развития территорий. В этой связи призываем ответственные ведомства рассказать, какие условия создаются для бизнеса и помогают ли ему развиваться», — заявила Галяшкина, возглавляющая комитет по аграрным вопросам. Депутаты намерены всесторонне изучить ситуацию в рамках работы комитетов облдумы.

В завершение Галяшкина подчеркнула: «Более полумиллиона граждан сейчас проживает в сельской местности. Среди них — настоящие патриоты, труженики, любящие свой родной край. Мы обязаны поддержать их!»

Ольга Сергеева