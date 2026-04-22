Всю весну в Саратовской области продолжает дорожать бензин

Цены на автомобильное топливо в регионе снова поползли вверх.

По данным Росстата, обнародованным сегодня, за минувшую неделю (с 14 по 20 апреля) подорожание затронуло все основные марки бензина и дизельное топливо.

Самым заметным оказался скачок на АИ-92. Литр этого бензина стал дороже на 18 копеек, достигнув отметки 62,98 рубля.

Популярный АИ-95 прибавил 11 копеек — теперь его средняя цена составляет 67,67 рубля за литр. Премиальный АИ-98 поднялся до 92,88 рубля (+7 копеек). Если усреднить стоимость литра по трём маркам, получится 65,34 рубля — плюс 15 копеек к прошлой неделе.

Солярка дорожала символически: плюс одна копейка, до 74,70 рубля за литр.

Для сравнения: в среднем по России АИ-92 стоит 63,49 рубля (+13 копеек), АИ-95 — 68,93 рубля (+14 копеек), АИ-98 — 93,17 рубля (+25 копеек), а дизель — 72,08 рубля (+8 копеек). Таким образом, в Саратовской области отдельные марки топлива дорожают медленнее, чем в среднем по стране, а некоторые — чуть быстрее.

Ольга Сергеева