В поликлинике Питерской больницы проведено 9 тысяч исследований на новом флюорографе

Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

С начала 2024 года в поликлинике Питерской районной больницы проведено 9 тысяч исследований, выявлено свыше 50 патологий, у шести человек диагностированы признаки онкопатологии. Об этом информирует областной минздрав.

«Метод флюорографии грудной клетки актуален при проведении плановых обследований и массовой диспансеризации, когда необходимо оценить возможный риск развития туберкулеза и онкологического заболевания у пациентов. Цифровой флюорограф дает более детальную и точную картину, чем при исследовании на аналоговом оборудовании при минимальной нагрузке», — рассказал главный врач клиники Максим Шевченко.