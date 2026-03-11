Газовики перешли на усиленный режим работы в условиях весеннего половодья

В преддверии весеннего половодья компании «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз» перешли на усиленный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение населения.

В рамках противопаводковых мероприятий создан реестр газопроводов в зонах возможного подтопления. Специалисты проводят постоянный мониторинг объектов газораспределения, при необходимости откачивают талые воды из газовых колодцев.

Подготовлены планы дополнительных подъездных путей для обеспечения аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, налажен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами МЧС России и местного самоуправления. Вся специальная техника и оборудование, необходимое для предотвращения и ликвидации последствий паводка, приведены в состояние полной готовности.

Жителям Саратовской области, чьи домовладения расположены в зонах возможного подтопления, газовики напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. В случае подтопления построек и помещений необходимо отключить все газовые приборы, перекрыть кран на вводе в жилой дом и краны к газовым приборам.

При обнаружении запаха газа: