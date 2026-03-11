Минздрав предупредил саратовцев об угрозе заразного гепатита C

Саратовцам напомнили о профилактике смертельно опасного гепатита С.

В региональном минздраве рассказали, как уберечься от вируса и почему важно вовремя проходить обследование.

Болезнь преимущественно поражает печень и часто переходит в хроническую форму, долгое время протекая бессимптомно. Основная угроза — развитие цирроза и рака печени, которые могут привести к летальному исходу.

Вирус передается в первую очередь через кровь. Реже заражение происходит при незащищенных половых контактах или от матери к ребенку. Чтобы избежать инфицирования, специалисты советуют пользоваться только личными предметами гигиены (ножницы, маникюрные принадлежности, мочалки) и избегать сомнительных салонов красоты, где не соблюдают правила дезинфекции инструментов.

Врачи рекомендуют сдавать анализы на гепатит при госпитализации и подготовке к беременности. Всем гражданам старше 25 лет показано исследование на антитела раз в 10 лет.

«Гепатит С сегодня полностью излечим. Курс специальных препаратов позволяет полностью вывести вирус из организма», — отметила главврач областного центра общественного здоровья Римма Яхина.

Ольга Сергеева