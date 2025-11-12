За бурение скважин дачникам Саратова теперь придется заплатить 7500

С весны 2026 года в Саратовской области начнет действовать новый порядок использования подземных вод.

Основное изменение — необходимость согласования лицензий на скважины с границами садовых некоммерческих объединений.

Размер госпошлины за лицензию составит 7500 рублей. Новые правила не затронут владельцев существующих скважин на частных участках, поскольку индивидуальным застройщикам лицензия не требуется.

По словам министра природных ресурсов области Константина Доронина, с 2022 года уже выдано около 40 лицензий СНО. Реформа направлена на упорядочение водопользования и предотвращение споров между соседними землепользователями.

Ольга Сергеева