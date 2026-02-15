Генштаб ВС РФ заявил об эвакуации в Красноармейске 200 мирных жителей

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр» и сообщил о ситуации в Красноармейске.

По его словам, подразделения проводят проверку жилых кварталов после освобождения и оказывают помощь местному населению. В безопасные районы уже эвакуированы более 200 человек.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что группировка «Восток» освободила четыре населенных пункта в Запорожской области. За сутки средства ПВО перехватили и уничтожили 222 вражеских беспилотника.

Ольга Сергеева