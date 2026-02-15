Муфтий Саратовской области поздравляет с наступающим Рамаданом

Глава Духовного управления мусульман Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов поздравляет мусульман с наступающим месяцем Рамадан.

Напомним, главный праздник мусульман в 2026 году начнется с заходом солнца 18 февраля (ИА). Пост завершится большим праздником — Ураза-байрам. В 2026 году он выпадет на 20 марта (ИА).

«МИР И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА МУХАММАДУﷺ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

ПОЗДРАВЛЯЮ С НАЧАЛОМ СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАДАН!

РАМАДАН МУБАРАК!

В текущем 2026 году и 1447 году хиджры Священный месяц Рамадан начнётся с закатом Солнца 18 февраля и продлится до заката 19 марта. 20 марта с дозволения Аллаха мусульмане будут воодушевлённо праздновать праздник Ид Аль-Фитр Ураза Байрам, и во всех мечетях Саратовской области состоятся праздничные намазы. Однако, до наступления великого праздника в течение всего месяца всем нам предстоит сосредоточиться на реализации четвёртого столпа Ислама – уразы, поста, сыяма – то есть добровольного воздержания от удовлетворения дозволенных и привычных для человека каждодневных потребностей.

АЛЛАХ СКАЗАЛ:

«Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам» (2/183)

Но далеко не только воздержание от еды и питья является составляющей частью поста. В первую очередь каждый из нас должен сфокусировать свои мысли и свои цели на достижении довольства нами Аллахом Создателем всего сущего. Наши мысли, слова и поступки должны быть направлены на всё то, что любит Аллах – на очищение наших сердец, на искренние мольбы, на обильные благие поступки. Посланник Аллаха ﷺ передал нам: «Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Любое дело сына Адама делается им для себя же, кроме поста, ибо, поистине, он — ради Меня, и Я воздам за него» (Аль-Бухари).

При этом обязанность каждого мусульманина сдерживать, брать под контроль, усмирять и исправлять наши негативные привычки, не допускать недостойных поступков и разговоров. Хадис гласит, что что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если человек не прекратит лгать и поступать по лжи, Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья» (Аль-Бухари).

Плодами Рамадана для каждого из нас должны становиться наше приближение к Аллаху, рост нашей духовности, развитие нашей сердечности и интеллекта. Инструменты для этого наш пост, дуа, джамаат намазы, размышления, хорошие мысли, слова и дела.

Прошу Аллаха облегчить для каждого из нас путь к довольству Аллаха. Прошу Аллаха помочь нам в достижении целей Рамадан. Прошу наставить на путь истины и праведности. Амин!

Благодарим Аллаха, чья Милость объемлет каждое творение. Призываем мир и благословение Аллаха Пророку Мухаммадуﷺ. Просим у Аллаха прощения и взываем к Нему о благе для нас и наших близких, для мусульман, для наших соотечественников и для всего человечества», — обратился глава ДУМСО к верующим.

Подготовила Наталья Мерайеф