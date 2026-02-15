Студентов Саратовской области приглашают открывать Россию заново на бесплатных экспедициях

Студентов приглашают в экспедиции по России: открыт приём заявок на конкурс 2026 года.

До 1 марта продолжается приём заявок на всероссийский конкурс студенческих экспедиций 2026 года. Организаторами выступают НИУ ВШЭ, платформа «Россия — страна возможностей» и Росмолодёжь.

Проект направлен на привлечение студенческих команд к решению актуальных задач регионов. Участвовать могут представители вузов, музеев, заповедников и волонтёрских центров.

Командам предстоит организовать экспедиции продолжительностью от 2 до 14 дней. Группа может включать до 18 участников в возрасте 18–35 лет и двух наставников. Бюджет на одного участника — до 75 тысяч рублей.

Обязательное условие: подготовить практический продукт, полезный для региональных партнёров. Это может быть стратегия, прототип, программа или медиаматериалы.

Заявки принимаются на официальном сайте программы до 1 марта. Итоги подведут 15 марта. Победители смогут провести экспедиции с июня по ноябрь 2026 года при поддержке организаторов.

Ольга Сергеева