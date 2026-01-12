Герой России Людмила Болилая встретилась с петровскими школьниками

Для школьников Петровская первый учебный день в этом году начался со встречи с Героем России, землячкой Людмилой Болилой.

В детской библиотеке она ответила на вопросы юных петровчан, — сообщил в своем ТГ-канале глава района Максим Калядин.

— Людмила Болилая рассказала о своем подвиге на СВО, о детстве в Петровске и учёбе в 1-й школе, о своих сослуживцах – многие из них и сейчас выполняют боевые задачи на линии фронта. Большое спасибо Людмиле Вячеславовне за эту встречу и за увлекательный рассказ. Только на поступках настоящих Героев нашего Отечества мы и сможем воспитать новое поколение патриотов! Напомню, Людмила Вячеславовна Болилая – первая наша соотечественница, получившая звание Героя России на СВО. Она родилась в Петровске, здесь закончила школу №1. Позже она работала в Саратове, а потом с семьей переехала в Подмосковье, в город Ступино, — написал Калядин.

Напомним, в апреле 2023 года Людмила заключила контракт и ушла добровольцем на СВО. В 2025 году во время обстрела российских позиций украинскими националистами, Людмила, несмотря на продолжающийся огонь, выбежала наружу и начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим. Во время обстрела она накрыла своим телом тяжелораненого бойца, приняв на себя осколки, и тем самым спасла его жизнь. В результате она получила множественные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

За этот подвиг Людмила Болилая была удостоена звания Героя России.

Подготовила Ольга Сергеева