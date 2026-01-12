В январе в Саратове начнут работать новые автобусные маршруты по брутто-контрактам

С 15 января начнут работать новые автобусные маршруты №№ 8Б и 41А по системе брутто-контрактов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, решение о внедрении брутто-контрактов на общественном транспорте Саратова принято губернатором Романом Бусаргиным.

Напомним, ранее на них были переведены маршруты 90А, 6А, 11А и 18А. После этого качество работы общественного транспорта значительно улучшилось.

На прошедшей в 2025 году прямой линии глава региона сообщил, что механизм брутто-контрактов будет расширяться по мере возможностей, и анонсировал переход на него по еще двум наиболее востребованным маршрутам – 8Б и 41А.

На маршруте 8Б «Микрорайон Солнечный-2 – пл. Славянская» будут курсировать новые автобусы с интервалом движения 10-20 минут.

На маршруте 41А «пр. Петра Столыпина – ТЦ «Хэппи Молл» также будут работать новые автобусы большой вместимости с интервалом движения 9-18 минут.

Согласно заключенным контрактам автобусы должны быть оснащены кондиционерами, электронными табло, оборудованием для перевозки пассажиров с ограничениями по здоровью, системой видеонаблюдения.

Подготовила Ольга Сергеева