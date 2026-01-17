Молодой саратовец продал в ломбард золотые украшения новой знакомой и потратил деньги

В Саратове мужчина, знакомый из клуба, сдал в ломбард украшения женщины на 62 тысячи.

В Волжском районе Саратова в полицию обратилась 30-летняя горожанка с заявлением о пропаже ювелирных изделий после знакомства в ночном клубе. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

По словам потерпевшей, в ноябре прошлого года она познакомилась в клубе с мужчиной и затем поехала к нему домой. Там она оставила несколько своих украшений: изделие для пирсинга, кольца и золотые цепочки. Общая стоимость оценивается в 62 тысячи рублей.

Когда женщина попыталась вернуть вещи, знакомый пообещал их отдать, но обещание не выполнил. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 24-летний житель Саратова, ранее не судимый.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина сдал украшения в ломбард, получив 33 тысячи рублей, которые потратил на себя. В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невыезде.

Ольга Сергеева