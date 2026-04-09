Оттиск на память: в Парке покорителей космоса увековечили полет Гагарина

В Парке покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина прошла церемония спецгашения почтовых марок к 65-летию первого полета человека в космос.

Номинал каждой марки — 65 рублей, тираж — 168 тыс. экземпляров. Почта России также подготовила уникальные штемпели для Энгельса, Звёздного городка и Байконура.

На марке изображен космонавт в иллюминаторе на фоне звездного скопления. В Саратовскую область поступило 1 600 экземпляров.

Тема полета Гагарина — одна из самых популярных в филателии: по данным каталогов, насчитывается более 320 основных образцов, а с учетом спецвыпусков из 80 стран — свыше 500.

Ольга Сергеева