Гибель саратовской пары: на набережную несут цветы с мягкими игрушками

Саратовцы скорбят в связи с гибелью молодой пары.

На набережной Космонавтов в Саратове, где были обнаружены тела 21-летнего Дениса Насенкова и 19-летней Виолетты Горшковой, появились цветы и мягкие игрушки. Как сообщает «МК в Саратове», импровизированный мемориал создали родные, друзья пары, а также просто небезразличные горожане.

Напомним, что молодые люди познакомились совсем недавно, 26 ноября этого года. Виолетта в детстве увлекалась фехтованием, а Денис занимался творчеством — рисовал и читал рэп. 29 ноября их видели в центре города в последний раз, а в начале декабря девушку объявили в розыск.

6 декабря их тела нашли в акватории Волги у набережной. По предварительной информации, опубликованной «СарИнформом», видимых следов насильственной смерти на телах обнаружено не было.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако эта версия не является основной в расследовании. Ранее в СМИ появилось интервью матери Дениса Насенкова, которая высказала собственную версию произошедшего. Женщина утверждает, что произошел несчастный случай: Виолетта упала с моста, а ее сын Денис пытался ее спасти и сам утонул.

Ольга Сергеева