Саратовцам рассказали о новой схеме мошенников с «понижением НДС» для физлиц

В Саратовской области зафиксирована новая схема мошенничества с НДС.

Управление ФНС по Саратовской области предупреждает жителей региона о новой мошеннической схеме, связанной с обещаниями снизить ставку НДС для физических лиц.

Злоумышленники массово рассылают сообщения в мессенджерах, маскируясь под официальные каналы ФНС. Они также создают фальшивые группы от имени руководства ведомства или внедряются в действующие чаты, включая домовые.

Схема работает так. В переписке мошенники пугают жертву предстоящим повышением НДС до 22% с 2026 года, но якобы предлагают исключение — сохранение старой ставки. Для этого они сообщают о вымышленном «обновлённом номере от ФНС», который необходимо переслать в чат для включения в «специальный список». В этот момент на телефон жертвы приходит код от Госуслуг для смены пароля. Передав его, человек даёт мошенникам доступ к своей учётной записи.

Преступники используют полученные данные для оформления кредитов и доступа к банковским картам. В дальнейшем они могут позвонить жертве, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и под предлогом защиты средств вынудить назвать коды подтверждения или перевести деньги.

В налоговой службе подчёркивают: снижение налоговых ставок для отдельных граждан не практикуется, а все оповещения через мессенджеры — заведомо ложные. ФНС никогда не запрашивает данные по телефону, SMS, не просит коды и не рассылает ссылки.

Рекомендации УФНС: Незамедлительно удаляйте подозрительные чаты и группы, а также не открывайте присланные файлы и не вступайте в диалог с мошенниками.

О всех случаях мошенничества сообщайте по телефону доверия УФНС: +7 (8452) 24-11-08 и в правоохранительные органы.

Ольга Сергеева