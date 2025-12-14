В поврежденных бураном саратовских школах вводят дистанционное обучение

В трёх школах Питерского района ввели дистанционное обучение из-за повреждений от непогоды.

В Питерском районе Саратовской области три школы перешли на дистанционный формат обучения из-за повреждений, полученных во время шторма. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Живайкин.

Решение касается школ в селах Питерка и Мироновка, а также школы в поселке Нива. Учебные материалы и задания будут доступны учащимся в электронном виде.

Ранее губернатор области Роман Бусаргин сообщал о повреждениях 14 кровель в пяти районах, включая социальные объекты и жилые дома.

Напомним, в селе Алгай 13 декабря падение сорванной крыши школы привело к гибели водителя: упавшая опора ЛЭП разрубила автомобиль с 44-летним мужчиной внутри.

Наталья Мерайеф