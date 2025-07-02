Гладков: Подрядчиков, не сдавших жильё по программе переселения, необходимо привлечь к ответственности

Депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков (фракция «Единая Россия») встретился с жителями Заводского района Саратова. На Брянском тупике и улице Азина — там, где до сих пор недобросовестные застройщики не сдали жильё по программе переселения.

«Сегодня до сих пор со стороны «Саратовоблжилстроя» и СК «Системы» не решены вопросы качества внутреннего ремонта, благоустройства, фасадных работ. Эти вопросы совершенно справедливо задают люди, многие месяцы безрезультатно ждущие свои квартиры.

От подрядчика слышны только увещевания и обещания вместо реальных результатов для жителей. При таком подходе и отношении к жителям вместе с коллегами по областной Думе буду добиваться привлечения к ответственности недобросовестных подрядчиков. Причём по каждому факту нарушения. Считаю, что это будет не только хорошим уроком для тех, кто, получая бюджетные средства, не думает о людях, но и станет основанием для того, чтобы такие компании не появлялись на социальных объектах», — подчеркнул Сергей Гладков.