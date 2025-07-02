На ремонт коммуникаций районам области выделят более 50 млн рублей

Из резервного фонда правительства Саратовской области выделят свыше 51,5 млн рублей на проведение работ, связанных с водоснабжением и теплоснабжением, в Ершовском и Петровском районах.

Соответствующие постановления подписал губернатор Роман Бусаргин. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На модернизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения города Петровска будет направлено 45 млн рублей. На эти средства будет проведен капитальный ремонт котельной по ул. Баукова, которая имеет ключевое значение для большого числа жителей, а также ряда социальных объектов. Дополнительное финансирование позволит решить один из самых сложных вопросов, связанных с состоянием коммуникаций в муниципалитете.

На восстановление систем водоснабжения поселков Кушумский и Садовый Ершовского района будет направлено более 6,5 млн рублей. Проведение работ позволит обеспечить водой почти тысячу человек.