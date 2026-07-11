Гладков: Состоялся 2-й этап конференции регионального отделения «ЕР»

Важная задача, которая решалась на мероприятии, — это выдвижение кандидатов для участия в выборах в городскую Думу Саратова. Почему это важно?

Областной центр сегодня получает развитие, которого не было ранее ни в один период. Это происходит благодаря проектам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Их реализация проходит во взаимодействии с жителями.

И на городском уровне также для людей важны решения, которые делают жизнь людей комфортнее, а городу позволяют развиваться. От того, кто и как эти решения будет принимать в будущем, зависит дальнейшая судьба города и горожан. Саратов важен и для каждого жителя области как культурный, образовательный, медицинский, туристический центр нашего региона.

Поэтому важно, кто будет представлять людей во власти на уровне города.

Среди тех, кто сегодня определен однопартийцами в качестве кандидатов, — победители предварительного голосования «Единой России» — участники СВО, сражавшиеся за Родину, учителя, воспитывающие молодое поколение страны, врачи, сохраняющие жизнь и здоровье людей, волонтеры, оказывающие помощь в самых разных ситуациях.

Теперь им предстоит пройти этап выборов.