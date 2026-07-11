Новая набережная Саратова приняла первый волейбольный турнир

В Саратове на новом участке набережной в Затоне завершился волейбольный турнир среди вузовских команд.

Победителями соревнований стали спортсмены Саратовского государственного университета. Второе место заняла команда технического университета. Третье место досталось волейболистам юридической академии.

Игры прошли в дни открытия обновленной набережной, общая длина которой теперь составляет 8 километров.

Таким образом, набережная Саратова стала самой протяженной на Волге, а волейбольный турнир — одним из первых крупных событий на новом общественном пространстве.

Ольга Сергеева