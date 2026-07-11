Саратовская набережная официально стала самой протяжённой на Волге

В Саратове открылся новый участок набережной, который соединил территорию у моста и пляж в посёлке Затон.

Теперь благоустроенная береговая линия города протянулась на 8 километров. Об этом сообщили сторонники Вячеслава Володина, который лично курировал проект по обновлению набережной.

У саратовцев появилось ещё больше возможностей проводить время у воды: гулять с семьёй и друзьями, заниматься спортом, отдыхать и любоваться волжскими просторами.

Набережная в областном центре теперь связывает улицу Большую Садовую в Заводском районе и пляжную зону в Затоне, создавая единое пространство для прогулок и активного отдыха. Это самая протяженная набережная на Волге в России.

Ольга Сергеева