Завершено обновление самого проблемного участка контактной троллейбусной сети Энгельса

Завершено обновление самого проблемного участка контактной троллейбусной сети на ул. Трудовой, Петровской и Калинина в Энгельсе Саратовской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава района Максим Леонов.

Также на перекрестке ул. Ф. Энгельса и ул. Степной специалисты заменили пересечение стрелок, частично эти работы были выполнены и на проспекте Строителей.

Напомним, из муниципального бюджета при поддержке депутатов на эти цели выделили 8 миллионов рублей. Было закуплено 6 километров медного провода. Данный материал позволит сократить потери электроэнергии при эксплуатации и повысить эффективность обслуживания контактного провода.

— Специалисты выполнили работы раньше планируемого срока. На образовавшуюся экономию бюджетных средств при проведении закупочных процедур дополнительно закупили ещё 850 метров контактного провода. Поставка ожидается до конца июля 2025 года, после чего будут продолжены работы по замене аварийных участков на проспекте Строителей, — отметил Леонов.