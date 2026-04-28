Глава холдинга саратовских птицефабрик рассказал о «говяжьей колбасе» из суповой курицы

Так называемая суповая курица успешного перерабатывается на саратовскую колбасу.

На заседании аграрного комитета Саратовской областной думы руководитель крупного аграрного холдинга Дмитрий Иванов раскрыл детали утилизации стареющего поголовья кур. Оказывается, ежемесячно предприятие перерабатывает 300 тонн мяса птицы.

Сырье поступает с собственного производства в поселке Расково. Это куры-несушки в возрасте полутора-двух лет, которые, по словам Иванова, уже полностью «выработали свой ресурс». Такую птицу в народе называют «суповой» — она непригодна для продажи в сетевых магазинах из-за жесткости и нестабильного качества, хотя и стоит недорого.

Конечный продукт переработки может удивить покупателей. Как пояснил глава холдинга, мясо старых кур фактически целиком уходит в фарш, который затем превращается в колбасные изделия, в том числе маркируемые как «говяжьи».

