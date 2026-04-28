Размер автоматических вычетов от ФНС с начала 2026 года достиг 200 млрд рублей

ФНС подвела итоги автоматических вычетов: россиянам вернули 200 млрд рублей без лишних бумаг.

С января текущего года российские граждане получили налоговые вычеты в упрощённом режиме на общую сумму 200 миллиардов рублей. Такие данные привёл руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе заседания профильного комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Информацию распространило информагентство ТАСС.

Как пояснил глава ведомства, все эти средства были перечислены людям полностью автоматически. Никаких заявлений и подтверждающих документов собирать не потребовалось.

Особенность механизма в том, что налоговая служба напрямую обменивается данными с организациями, оказывающими медицинские, образовательные и спортивные услуги. Именно на эти цели — лечение, обучение и физкультурно-оздоровительные занятия — чаще всего оформляются вычеты. Все сведения поступают в ФНС автоматически, после чего заполненные формы предоставляются гражданам в готовом виде. Вмешательства человека и ручного ввода информации не требуется, подчеркнул Егоров.

