Глава района рассказал о ходе ремонта тротуаров в Энгельсе

Глава Энгельсского района Максим Леонов сообщил в своем телеграм-канале об активной работе по обустройству пешеходных дорожек в городе.

Работы ведутся в рамках региональной программы губернатора Романа Бусаргина за счет экономии средств, выделенных из областного бюджета на ремонт тротуаров в муниципалитете.

Один из объектов уже близок к завершению. Ремонт был начат после обращения жительницы 1-го микрорайона Урицкого, которая на активе сообщила Максиму Леонову об отсутствии тротуара, ведущего от многоквартирных домов к остановке общественного транспорта и школе № 29. На сегодняшний день на этом участке уже установлен бордюрный камень и засыпан щебень. Заасфальтировать дорожку планируется на этой неделе.

Параллельно в Энгельсе обустраивают несколько других тротуаров, ведущих к образовательным организациям и социальным объектам. Так, по ул. Волоха в районе дома №16 и по ул. Степной у дома №39, демонтируют старое основание дорожек. По ул. Минской подрядчик устанавливает бортовой камень, по ул. Инициативной произвели щебенение, а на ул. Калинина дорожники завезли щебень.