В Саратове зазвучали сирены из-за угрозы БПЛА

Министерство обороны РФ предупредило о возможной угрозе БПЛА.

В связи с этим в районах Саратова и области из-за потенциальной угрозы могут быть локально задействованы системы оповещения населения.

Все экстренные и оперативные службы региона приведены в режим полной готовности для немедленного реагирования.

Для обеспечения безопасности воздушного движения Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в международном аэропорту «Гагарин».

Ограничения носят превентивный характер и направлены на защиту пассажиров и авиационного персонала.