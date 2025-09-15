На фронтах спецоперации геройски погибли еще пятеро саратовских бойцов

Озвучены фамилии погибших на СВО саратовцев.
В селе Новозахаркино простились с погибшим в СВО Василием Двойнишниковым (2004–2023). Он был помощником машиниста.
Также в Балтайском районе прошло прощание с Сергеем Кондратьевым. Завтра в Балаковском районе состоится прощание с добровольцем Владимиром Шараповым (1975–2024), а в Новобурасском районе – с гвардии ефрейтором Вячеславом Мадюковым (1988–2023). Мэрия Саратова сообщила о гибели Дениса Коханского.
Об этом сообщили власти муниципалитетов региона.
Губернатор и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным погибших.
СВО продолжается 4-й год. Число погибших со стороны ВС РФ не разглашается.
Ольга Сергеева