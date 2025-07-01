Глава Саратовского турцентра высоко оценила идею памятника Боголюбову

В Саратове появится памятник основателю Радищевского музея.

В честь 140-летия Радищевского музея в Саратове установят памятник его основателю — художнику Алексею Боголюбову. Об этом объявил губернатор Роман Бусаргин.

Инициативу поддержала директор Саратовского туристического центра Наталья Шустикова. Она отметила, что Боголюбов не просто создал один из старейших музеев России — он оставил нам бесценное культурное наследие. Его имя знают далеко за пределами Саратова, а коллекция музея уже более века привлекает ценителей искусства. Установка памятника — это дань уважения человеку, чья любовь к Родине и творчеству изменила культурный облик города, — уверена глава турцентра.

Радищевский музей, основанный в 1885 году, остается важнейшей достопримечательностью Саратова. Новый памятник станет еще одним символом, напоминающим о вкладе Боголюбова в русское искусство.