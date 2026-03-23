Глава СК Бастрыкин лично заступился за саратовцев-жильцов нерасселенного ветхого дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ситуацию с нерасселением многоквартирного дома в Саратове, признанного аварийным.

Соответствующая информация появилась в пресс-релизе Информационного центра ведомства.

Речь идет о пятиэтажке, построенной в 1962 году по адресу: 2-й Кавказский тупик. Жилье признали непригодным для проживания еще в 2023 году — эксперты зафиксировали серьезные дефекты фасада, оконных конструкций и несущих элементов. Однако до сих пор люди не получили новые благоустроенные квартиры.

Ранее местные следователи уже возбудили уголовное дело по факту случившегося. Теперь глава регионального следственного управления Дмитрий Костин обязан представить в центральный аппарат ведомства доклад о ходе расследования.

Ольга Сергеева