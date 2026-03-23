Родители из Энгельса назвали сына в честь былинного богатыря Добрыней

В Энгельсе родители дали новорожденному сыну имя Добрыня, а отчество — Никитич.

Об этом сообщили в региональном управлении по делам ЗАГС.

Напомним, в 2026 году это уже шестой мальчик, получивший такое имя. А по итогам прошлого года Добрыней назвали 23 малыша. Тем временем в Саратове девочку нарекли двойным именем Марта-Мария. Всего же в этом году составные имена получили десять новорожденных, а в 2025-м — 57.

Статистика прошлой недели показала, что в области чаще рождались мальчики. В Гагаринском отделе ЗАГС на шестерых новорожденных мужского пола пришлось всего две девочки. Абсолютное равенство зафиксировали в Кировском отделе Саратова — там появились по восемь малышей каждого пола. В Октябрьском же отделе свои первые свидетельства о рождении получили девять мальчиков и пять девочек.

Среди редких имен, которые выбрали родители на минувшей неделе, сотрудники ЗАГСа отметили Ратмира, Аглаю, Николь, Элизу, Марселя, Злату и Лею.

Ольга Сергеева