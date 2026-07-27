Саратовский губернатор обещал помочь материально пострадавшим от непогоды

Глава региона пообещал материальную помощь пострадавшим от урагана в Саратовской области.

Жителям Саратовской области, чьи дома пострадали от сильного ветра 26 июля, окажут финансовую поддержку. Такое поручение дал губернатор Роман Бусаргин главам муниципальных районов.

Непогода обрушилась на регион в минувшие выходные. Очевидцы в соцсетях сообщали о пыльной буре, поваленных деревьях и крупных ветках, повреждениях зданий и уличных объектов, а также о высоких волнах на Волге. В Саратове из-за разгула стихии были закрыты четыре городских парка.

В Балаковском районе стихия повредила крышу школы в селе Комсомольское — эту информацию подтвердил глава муниципалитета Сергей Барулин. Также фиксировались временные отключения электричества в ряде населённых пунктов, однако подача ресурса уже восстановлена.

Глава региона поручил районным властям оперативно оказать помощь пострадавшим жителям. «Речь в первую очередь идёт о ремонте кровли», — подчеркнул Бусаргин, уточнив, что поддержка будет оказана в том числе материально.

Ольга Сергеева