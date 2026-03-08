Глава СК защитит права детей доктора Виктора Парамонова

Бастрыкин взял на контроль дело саратовчанки, заявившей о давлении со стороны экс-сожителя.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Саратовской области, которая пожаловалась на противоправные действия в отношении нее и троих несовершеннолетних детей.

Речь идет о Елене Мезниковой. Ранее она записала видеообращение к Бастрыкину, председателю Верховного суда и генпрокурору, в котором обвинила бывшего сожителя Виктора Парамонова в попытках добиться единоличной опеки и лишить ее общения с детьми. По словам женщины, он применял силу, оказывал психологическое давление и нарушал установленный судом порядок общения.

В региональном СУ СК организована проверка. Бастрыкин поручил и.о. руководителя управления Ивану Михайлину представить доклад. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате.

Ольга Сергеева