Суд отказался арестовывать главу Ершовского района Мызникова из-за плотины

Главу Ершовского района отпустили из суда после заседания по делу о коррупции.

Суд избрал меру пресечения главе Ершовского района Константину Мызникову, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи просили домашний арест, однако суд ограничился запретом определенных действий.

По версии СК, в октябре 2024 года чиновник заключил контракт на ремонт плотины у села Перекопное. Работы подрядчику оплатили в полном объеме — около 2 млн рублей, хотя по факту они стоили вдвое меньше. Обязательную экспертизу глава не провел. Нарушение вскрыли сотрудники ФСБ.

Мызникова задержали 5 марта, на следующий день суд рассмотрел вопрос о мере пресечения. Теперь чиновнику запрещено общаться с фигурантами дела, выходить из дома ночью и пользоваться интернетом. Из зала суда его освободили.

Ольга Сергеева