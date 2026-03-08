Россияне активно обсуждают постановочную свадьбу для детей в саратовском ЗАГСе

Саратовский эксперимент с детскими свадьбами разделил россиян на два лагеря.

Эксперимент, запущенный в саратовском Дворце бракосочетаний, вызвал бурное обсуждение в соцсетях и федеральных СМИ. Речь идет о постановочных свадьбах для дошкольников и школьников в рамках уроков по семьеведению. Детям предлагают примерить роли жениха и невесты, чтобы привить «традиционные ценности».

Мнения пользователей разделились. Одни назвали идею абсурдной: «Бред, у детей должно быть детство», «Первая брачная ночь туда, надеюсь, не входит?». Другие иронизируют: «При разводе будут делить школьную парту».

Но есть и те, кто не видит ничего страшного: «Мы в детстве играли в «тили-тили-тесто»», «Это просто игра, посмеются и забудут».

Детский омбудсмен Юлия Васильева сравнила инициативу с игрой в «дочки-матери», отметив, что дети знакомятся с устройством отношений через сюжетно-ролевые игры. Главное — чтобы содержание соответствовало возрасту.

Тем не менее, после волны критики чиновники поспешили удалить информацию о мероприятии из соцсетей.

Ольга Сергеева