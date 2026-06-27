Глава СКР Бастрыкин хочет знать причины пятилетнего заточения девочки дома в Саратове

Александр Бастрыкин взял на контроль дело о незаконном удержании подростка в Саратове.

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю саратовского управления СКР Дмитрию Костину доложить о ходе проверки по факту незаконного удержания 16-летней девушки.

Поводом для вмешательства федерального ведомства стали сообщения о том, что мать жительницы Заводского района на протяжении пяти лет запрещала дочери посещать учёбу и ограничивала её свободу передвижения, удерживая ребёнка в квартире.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее к ситуации подключился региональный детский омбудсмен Юлия Васильева: девушка обратилась к ней по электронной почте, сообщив о безрезультатных попытках получить помощь от правоохранителей. По ходатайству уполномоченной семью поставили на профилактический учёт в полиции.

В настоящее время пострадавшей девушке и её матери оказывают психологическую поддержку. Также власти обещают помочь подростку с оформлением необходимых документов и восстановлением права на получение образования.

Ольга Сергеева