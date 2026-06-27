Саратовские ветеринары рассказали о самых необычных кличках собак

Ветеринарная служба Краснопартизанского района поделилась рейтингом самых необычных кличек животных.
Владельцы домашних питомцев в Саратовской области проявляют недюжинную фантазию при выборе имен для своих любимцев.
Спектр имен варьируется от названий в честь мировых знаменитостей и киногероев до кулинарных изысков:
- «Звездные» имена: Животных называют в честь актеров (Джеки Чан, Бейонсе, Ума Турман) и персонажей культовых саг — «Гарри Поттера» (Гарри, Лавгуд), «Звёздных войн» (Лея, Йода, Чубакка) и «Индианы Джонса».
- «Вкусные» прозвища: Популярностью пользуются кондитерские изделия: Карамелька, Бисквит, Булочка, Маффин и Трюфель.
- Любители автомобилей выбирают имена Лексус, Инфинити или Мерседес.
- Интересно, что среди пациентов встречаются «медицинские» клички как Пропофол и Дофамин.
Абсолютными лидерами по оригинальности стали составные клички, которые звучат как титулы:
Черноглазая Дива
Хозяин Жизни
Верховная Ведьма
Крепкий Орешек
Несмотря на модную экзотику, традиционные русские Афанасий, Василиса, Люся и Федор остаются не менее популярными у владельцев питомцев.
Ольга Сергеева