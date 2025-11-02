Максим Калядин: В Петровском районе продолжается благоустройство

Побывал в Новозахаркинском МО, где до конца года осталось сделать несколько важных проектов. В Озерках и Оркино – благоустраиваем сразу несколько знаковых мест.

Перед мордовским национальным центром в Оркино должна появиться красивая площадка из плитки, выложенной национальным орнаментом.

Рядом – идёт ремонт памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Такой же мемориал ремонтируют и в соседнем селе Озерки.

Вместе с главой Новозахаркинского МО Ольгой Лысенко обсудили, что ещё надо будет сделать, чтобы центр наших крупных сел стал благоустроенных. Напомню, до конца года в Озерках и Новозахаркино рядом с ДК установят по детской площадке.