Глава СКР Бастрыкин заинтересовался убийством жительницы Саратова собственным мужем в 2010 году

Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства 15-летней давности в Саратовской области.

Председателю Следственного комитета России направят отчёт о продвижении уголовного дела, возбуждённого по факту убийства жительницы региона в 2010 году. Об этом сообщили в федеральных СМИ после обсуждения деталей трагедии на центральном телевидении.

Как стало известно, женщина была убита собственным мужем. Долгие годы дело оставалось нераскрытым, а погибшую числили без вести пропавшей. Эксперты, приглашённые в студию, выразили опасения, что виновный может избежать наказания из-за давности событий и волокиты.

В настоящее время следственные органы СК России по Саратовской области ведут уголовное преследование. Супругу погибшей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»). Глава СК взял ход дела на личный контроль.

