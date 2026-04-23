Саратовцы геройски погибли на фронтах спецоперации

Ещё семь бойцов СВО погибли в зоне проведения военной спецоперации.

Некрологи опубликовали местные администрации.

Список погибших:

Борис Одиноков (Аркадакский район);

Евгений Минаев и Роман Якунин (Балашовский район);

Максим Веденеев (Базарно-Карабулакский район);

Владимир Глухов (Дергачёвский район);

Андрей Камаев (Новоузенский район);

Никита Жмакин и Иван Иванов (Энгельсский район).

Муниципальные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Напомним, в Саратовской области для семей участников СВО действует комплекс мер социальной поддержки. В случае гибели бойца родственникам положена единовременная выплата в размере 2 млн рублей из федерального бюджета и дополнительно региональная выплата от 500 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от обстоятельств гибели.

Также семьи погибших получают ежемесячную помощь на каждого несовершеннолетнего ребёнка, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, путёвки в детские лагеря и приоритетное право на зачисление детей в детские сады и школы. Кроме того, за вдовами и родителями погибших закрепляется бесплатная юридическая помощь и содействие в трудоустройстве.

Администрации районов взяли на контроль оказание всей необходимой помощи семьям погибших.

Ольга Сергеева