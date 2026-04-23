В Саратове преступной банде вынесли приговор за обман тысяч бизнесменов

Завершился громкий судебный процесс над организованной группой из 41 жителя области.

Огромная банда на протяжении трёх лет обманывали индивидуальных предпринимателей и работников коммерческих организаций по всей стране.

Общая сумма ущерба составила 21,3 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Злоумышленники имитировали проведение «корпоративных торгов», приглашая бизнесменов и под предлогом обязательного участия заставляя покупать якобы необходимые сертификаты соответствия. В реальности торги не проводились, а выданные документы не имели юридической силы. Схема действовала с января 2020 по апрель 2023 года — мошенники активно использовали пандемию COVID-19, убеждая жертв в обязательности таких сертификатов для удалённой работы.

Роли в группе были чётко разделены: одни искали жертв, другие оформляли договоры, третьи выдавали фальшивки. Всего доказано более 400 эпизодов.

Суд признал фигурантов виновными в руководстве преступным сообществом и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им назначили сроки до 14 лет колонии общего и строгого режима, а также штрафы от 1,2 до 4 млн рублей. Восьми женщинам с детьми предоставили отсрочку приговора до достижения детьми 14 лет.

Ольга Сергеева