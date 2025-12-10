Глава СКР хочет знать, почему в микрорайоне Саратовской области нет отопления в декабре

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал провести проверку причин отсутствия у жители микрорайона Увек в Саратове горячей воды и тепла.

Данная информация поступила в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, транслировавшейся в эфире федерального телеканала.

По факту поступившей жалобы организована процессуальная проверка, которая будет осуществляться по статье, предусматривающей ответственность за халатность.

Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Дмитрию Костину поручено представить доклад о ходе указанной проверки и о мерах, которые были предприняты.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки и принятых мерах», — сообщается в официальном заявлении ведомства.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции запланирована на 19 декабря и начнется в полдень.