Президент Путин наградил замминистра и связистов из Саратовской области

Государственные награды Российской Федерации будут вручены четырем представителям Саратовской области.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

В числе награжденных — первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мышев. Он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за значительные трудовые достижения и долголетнюю добросовестную службу.

Также высоких наград — медалей «За отвагу» — удостоены трое сотрудников филиала РТРС «Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр». Это главный энергетик Александр Галкин, начальник участка Аслан Давлетов и антенщик-мачтовик Донат Султанов. В документе подчеркивается, что они проявили мужество, самоотверженность и отвагу при выполнении своего профессионального и гражданского долга.

Ольга Сергеева