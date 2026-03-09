Глава СКР хочет знать, почему жительница Саратова умерла в частной клинике Парамонова

В Саратове пациентка скончалась во время операции в частной клинике: дело на контроле у Бастрыкина.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели женщины в одной из саратовских частных клиник. Трагедия произошла еще в конце января в медучреждении, принадлежащем АО «Клиника доктора Парамонова».

По информации регионального СУ СКР, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Личность фигуранта пока не разглашается.

По данным местных СМИ, погибшей было 34 года. Предположительно, речь идет об операции по удалению замершего плода — вакуум-аспирации эндометрия. Медики называют эту процедуру технически несложной и отмечают, что при проведении в условиях клиники риск летального исхода минимален. Известно, что у погибшей остался ребенок .

И.о. руководителя регионального следственного управления Иван Михайлин должен представить Бастрыкину доклад о результатах расследования.

Ольга Сергеева