На фоне ударов Ирана диктор Первого канала снял отель «Хилтон» для отдыха в ОАЭ

Саратовский телеведущий Кирилл Лопаткин предпочел тревогам отдых в Абу-Даби.

Известный диктор и ведущий Первого канала, уроженец Саратова Кирилл Лопаткин, принял решение провести отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщил Кирилл в соцсетях, поездка совпала по времени с обострением обстановки в регионе, включая ракетные удары со стороны Ирана и объявления о ракетной опасности.

Шоу-мэн отправился в столицу ОАЭ несколько дней назад в компании жены и маленькой дочери, которой всего четыре года. Для проживания семья выбрала один из отелей сети «Хилтон». Свободное время путешественники посвящают знакомству с городом: они уже посетили знаменитый национальный океанариум и осматривают местные достопримечательности.

Примечательно, что, по словам самого Лопаткина, обстановка на родине сейчас кажется ему гораздо тревожней. В самом путешествии он, напротив, ощущает беззаботную радость, словно в детстве, которую дарят новые и удивительные впечатления от окружающего мира.

Ольга Сергеева