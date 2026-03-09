Утверждён предмет охраны дома Шерстобитовых с лепниной в Саратове

Старинную лепнину и уникальное зеркало в саратовском особняке взяли под госохрану.

В областном центре официально утвержден перечень элементов, составляющих историческую и культурную ценность здания, известного как дом купцов Шерстобитовых. Особняк, расположенный на улице Сакко и Ванцетти, 41, отныне находится под защитой государства.

Как сообщили в региональном комитете культурного наследия, эксперты провели детальное обследование постройки начала прошлого века. В результате были идентифицированы и задокументированы архитектурные детали, представляющие особую ценность. Главное богатство интерьеров – затейливая потолочная лепнина. Под охрану попадают гипсовые розетки, обрамления в виде венков, изящная растительная орнаментика, а также кессоны и картуши.

История этого особняка неразрывно связана с именами купца Александра Матвеевича Шерстобитова и его жены Александры Трофимовны. Возведение их городской усадьбы растянулось на несколько лет: основные строительные работы велись с 1911 по 1915 год, после чего еще около года мастера занимались внутренней отделкой. В советский период, после национализации, здание утратило своих первоначальных владельцев, но сохранило уникальное убранство.

Помимо потолочного декора, в охранный список включены и внешние элементы фасада: отделка керамической плиткой, пилястры, сандрики над окнами и ажурный кованый козырек. Внутри, кроме лепнины, ценность представляют массивные старинные двери, изразцовые печи, арочные проемы и своды Монье. Особо отмечается большое зеркало в резной деревянной раме с тумбой – редкий образец интерьерного убранства, сохранившийся до наших дней.

