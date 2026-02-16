Глава СКР хочет, знать почему жителям саратовского поселка отключили газ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению провести проверку по факту нарушений при подаче газа жителям Саратовской области.

Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

Основанием для доследственной проверки стали материалы СМИ о ЧП в поселке Ровное. Двенадцатого февраля из-за аварии на газораспределительном оборудовании населенный пункт остался без газоснабжения. Кроме того, неполадки привели к нескольким пожарам в частных домовладениях. Для жителей были развернуты пункты временного размещения на базе физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада.

Исполнение поручения поставлено на контроль. Руководителю саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить Бастрыкину о результатах проведенной проверки.

Ольга Сергеева